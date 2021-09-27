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Разрушенные амфоры восстановят с помощью искусственного интеллекта на Кубани
Общество
Разрушенные амфоры восстановят с помощью искусственного интеллекта на Кубани
pixabay.com

Краснодар, 27 сентября. Специалисты Фанагорийской археологической экспедиции, работающей в Краснодарском крае, планируют использовать искусственный интеллект, чтобы собрать расколовшиеся амфоры.

В 2019 году археологи открыли на Кубани древний комплекс: сгоревший в пожаре дом с цокольным этажом, который был заполнен фрагментами керамики. Ученые установили, что сосуды раскололись около 2500 лет назад. Два года ученые пытаются собрать найденные амфоры, часть из них восстановить удалось.

«Мы хотим попробовать, получится ли использовать современные цифровые технологии для автоматического подбора фрагментов друг к другу», — сообщил ТАСС руководитель экспедиции Сергей Остапенко.

Археолог пояснил, что сотни черепков все еще остаются несобранными. Искусственный интеллект сможет помочь реставраторам оценить характеристики каждого кусочка сосудов и определить для них место.

Группа ученых Университета Аризоны ранее нашла в Марокко древнейшее украшение мира. Исследователи обнаружили на западе страны ожерелье, возраст которого достигает 150 тысяч лет.

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