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МЧС сообщило о стабилизации погоды в Краснодарском крае

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 10:17
Общество
МЧС сообщило о стабилизации погоды в Краснодарском крае
flickr.com  /  @Alexxx Malev

Сочи, 26 сентября. Оперативные группы завершили работу по ликвидации последствий непогоды в Сочи, заявили в региональном МЧС.

В нескольких районах Сочи прошли залповые ливни со шквальным ветром. В Сочи, Анапе, Апшеронском и Туапсинском районах его скорость достигала 25 метров в секунду. Однако в данный момент погода в регионе стабилизировалась, сообщили сотрудники МЧС корреспонденту Федерального агентства новостей.

«В связи с улучшением погоды и стабилизации обстановки оперативные группы МЧС завершили работу», — сказано в сообщении.

Из-за непогоды в двух муниципалитетах наблюдались подъемы уровня воды в реках выше критических отметок. Однако в настоящее время водоемы находятся в руслах, угрозы затопления нет.

Вчера дожди размыли участок федеральной трассы Джубга — Сочи в Краснодарском крае. Очевидцам удалось снять на видео фрагмент наводнения.

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мчс сочи непогода
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