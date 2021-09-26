МЧС сообщило о стабилизации погоды в Краснодарском крае

Сочи, 26 сентября. Оперативные группы завершили работу по ликвидации последствий непогоды в Сочи, заявили в региональном МЧС.

В нескольких районах Сочи прошли залповые ливни со шквальным ветром. В Сочи, Анапе, Апшеронском и Туапсинском районах его скорость достигала 25 метров в секунду. Однако в данный момент погода в регионе стабилизировалась, сообщили сотрудники МЧС корреспонденту Федерального агентства новостей.

«В связи с улучшением погоды и стабилизации обстановки оперативные группы МЧС завершили работу», — сказано в сообщении.

Из-за непогоды в двух муниципалитетах наблюдались подъемы уровня воды в реках выше критических отметок. Однако в настоящее время водоемы находятся в руслах, угрозы затопления нет.

Вчера дожди размыли участок федеральной трассы Джубга — Сочи в Краснодарском крае. Очевидцам удалось снять на видео фрагмент наводнения.