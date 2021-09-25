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Одну полосу движения перекрыли на трассе Джубга — Сочи из-за камнепада
Общество
Одну полосу движения перекрыли на трассе Джубга — Сочи из-за камнепада
wikipedia.org  /  Hadi/PD

Сочи, 25 сентября. Камни обрушились со скал в Лазаревском районе на 132 км федеральной трассы Джубга — Сочи, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Камнепад был спровоцирован сильным ливнем. В связи с разбушевавшейся стихией пришлось перекрыть одну полосу движения на трассе Джубга — Сочи. Пострадавших в результате обвала камней со скал не выявлено.

Серьезное ухудшение погодных условий наблюдается на территории Кубани. В небе над Джубгой сформировался мощный смерч, который попал на видеокамеры очевидцев. Власти Сочи временно закрыли все объекты национального парка.

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сочи камнепад джубга
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