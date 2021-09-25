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Курорт «Роза Хутор» в ночь на 25 сентября засыпало снегом
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Курорт «Роза Хутор» в ночь на 25 сентября засыпало снегом

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 13:33
Общество
Курорт «Роза Хутор» в ночь на 25 сентября засыпало снегом
pixabay.com

Сочи, 25 сентября. Серьезное ухудшение погодных условий произошло на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи, сообщил синоптик курорта Адриан Коротеев.

Погода на курорте «Роза Хутор» в ближайшие несколько дней будет определять североатлантический циклон. Еще вчера он принес сильные дожди на Крымский полуостров, а уже сегодня непогода сместилась с запада на восток, отметил Коротеев.

«Утром 25 сентября на Роза Пик отмечено 12 см снега. Температура воздуха −1°С. Ветер южной четверти, 10 м/с, порывы 15 м/с. Ненастье продолжается. Пик непогоды еще впереди», — цитирует его слова ТАСС.

На протяжении всех выходных на территории Кубани ожидаются сильные дожди. Местами они будут сопровождаться градом и шквалистым ветром. Кроме того, в регионе ожидаются смерчи. Один из них уже образовался под Джубгой.

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снег коротеев Роза хутор
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