Очевидцы сняли на видео смерч под Джубгой

Сочи, 25 сентября. Серьезное ухудшение погодных условий наблюдается на территории Краснодарского края, сообщают очевидцы.

Рано утром на территории Сочи прошел залповый ливень. Непогода серьезно повлияла на дорожное движение в регионе. В частности, из-за дождя размыло участок федеральной дороги на трассе Джубга-Сочи.

Согласно последним данным, погодные условия в городе лучше не стали. Очевидцам удалось снять на видео смерч, который сформировался в небе над Джубгой, сообщает RT.

В связи с ухудшением погодных условий власти города временно закрыли все объекты Сочинского национального парка. Кроме того, первую спринтерскую гонку шестого этапа «Формулы-2», которая должна пройти на стационарной трассе «Сочи Автодром», отложили из-за сильных ливней в Сочи.