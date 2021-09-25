Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 сентября 13:51
13:51
Общество
Под Волгоградом выявили хищение выделенных на ликвидацию свалки 197 млн рублей
13:51
Политика
Абрамович может засудить конгрессмена Малиновски за пиар на русской теме
13:50
Общество
Европа боится: Геннадий Онищенко о непризнании ВОЗ препарата «Спутник V»
13:47
Происшествия
Злоумышленник обстрелял входную дверь московского театра «Около дома Станиславского»
13:47
Общество
Две девочки из Самарской области вышли в полуфинал отбора «Детского Евровидения»
13:42
Происшествия
Собака скончалась после шестичасового перелета из Мирного в Москву
13:41
Шоу-бизнес
Us Weekly сообщил о расставании Тома Круза и Хейли Этвелл
13:37
Политика
Аксенов отправил в отставку министра транспорта Крыма
13:33
Спорт
Путин поздравил Тардифа с победой на выборах президента IIHF
13:33
Общество
Курорт «Роза Хутор» в ночь на 25 сентября засыпало снегом
Все новости

Очевидцы сняли на видео смерч под Джубгой

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 13:41
Общество
Очевидцы сняли на видео смерч под Джубгой
pixabay.com  /  PD

Сочи, 25 сентября. Серьезное ухудшение погодных условий наблюдается на территории Краснодарского края, сообщают очевидцы.

Рано утром на территории Сочи прошел залповый ливень. Непогода серьезно повлияла на дорожное движение в регионе. В частности, из-за дождя размыло участок федеральной дороги на трассе Джубга-Сочи.

Согласно последним данным, погодные условия в городе лучше не стали. Очевидцам удалось снять на видео смерч, который сформировался в небе над Джубгой, сообщает RT.

В связи с ухудшением погодных условий власти города временно закрыли все объекты Сочинского национального парка. Кроме того, первую спринтерскую гонку шестого этапа «Формулы-2», которая должна пройти на стационарной трассе «Сочи Автодром», отложили из-за сильных ливней в Сочи.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Очевидцы сняли на видео смерч под Джубгой
сочи смерч курорт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru