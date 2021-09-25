Сочи, 25 сентября. Движение по участку трассы в Сочи, который размыло сильным ливнем, успешно восстановлено, сообщил и.о. начальника ФКУ Упрдор «Черноморье» Андрей Жуков.

Сотрудники упрдора ликвидировали последствия залпового ливня на участке трассы Джубга — Сочи в Лазаревском районе города. В частности, перекрытие движения на участках трассы в районе населенных пунктов Лоо, Вардане и Буу снято, отметил он.

«Наблюдается затруднение проезда на участке в районе Лоо, машины проезжают, но с ограниченной скоростью. На остальных участках вода спала, ливневки справились. Держим ситуацию под контролем», — заявил он в беседе с Федеральным агентством новостей.

Кроме того, на выезде из Кудепсты на ул. Ленина упало дерево. Движение на данном участке затруднено, однако оперативные службы уже приступили к его распилу и вывозу, отметил он.

Не так давно сочинских водителей попросили воздержаться от поездок в районах Лоо, Вардане и Буу. Специалисты занимаются устранением последствий осадков, из-за которых оказались подтоплены улицы Сочи. Несмотря на это, ситуация в городе в связи с непрекращающимися дождями находится под контролем.