Жителей Краснодарского края предупредили о грозе и шквалистом ветре в выходные

Сочи, 25 сентября. Сильные дожди, гроза, град и шквалистый ветер ожидаются на Кубани в предстоящие выходные. Возможно образование смерчей.

Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщили в главном управлении МЧС по Краснодарскому краю. В Туапсинском районе в поселке Джубга, где во время дождей подтопило участок федеральной трассы, дежурит оперативная группа и аэромобильная команда ГУ МЧС в составе 41 человека, десяти единиц техники и трех плавсредств.

В Сочи перекрыли участок федеральной трассы в поселке Вардане, организован круглосуточный контроль ситуации. В Анапе в поселке Виноградный выпало около 40 миллиметров осадков, после окончания дождя производится откачка воды с подтопленных придомовых территорий. Движение по трассе Новороссийск – Керчь восстановлено, сообщили в ведомстве.

Федеральное агентство новостей /

В выходные на Кубани ожидаются ливни, грозы с градом и порывистым ветром до 20-22 метров в секунду. Уровень воды в реках может подняться до опасных отметок, предупредили в МЧС. Осадки могут прекратиться только после 15:00. На дежурстве находятся 812 сотрудников спасательной службы и 260 единиц техники.

Улицы Сочи в очередной раз за осенне-летний сезон ушли под воду, синоптики прогнозируют дождливую погоду до следующих выходных. Во второй половине недели осадков станет меньше.