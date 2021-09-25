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Сочинских водителей попросили воздержаться от поездок в районах Лоо, Вардане и Буу

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 10:44
Общество
Сочинских водителей попросили воздержаться от поездок в районах Лоо, Вардане и Буу
пресс-служба администрации Сочи

Сочи, 25 сентября. Трассу временно перекрыли в Сочи в районе Лоо, Вардане и Буу из-за ливня, в связи с чем водителям посоветовали воздержаться от поездок в данном регионе.

Специалисты занимаются устранением последствий осадков, из-за которых оказались подтоплены улицы Сочи. Ситуация в городе в связи с непрекращающимися дождями находится под контролем. На трассе в районе населенных пунктов Буу, Лоо и Вардане работает техника и ливневки, вода постепенно уходит, рассказал и.о. начальника ФКУ Упрдор «Черноморье» Андрей Жуков.

«Как только осадки пройдут, дорогу почистят и движение возобновится. А пока просим всех автомобилистов временно воздержаться от поездок в данном районе», — передает слова Жукова Федеральное агентство новостей.

На всех реках установлены автоматические датчики, сообщений об опасном подъеме уровня воды пока не поступало, подчеркнул начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадим Снегирев.

Накануне после сообщения о надвигающихся осадках в Сочи был организован муниципальный оперативный штаб. Городские службы перевели на круглосуточный режим работы. Метеорологи сообщают, что ситуация в Вардане действительно сложная, однако ее нельзя назвать критичной.

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сочи потоп ливень
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