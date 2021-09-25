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Очевидцы сняли на видео размытые дороги на трассе Джубга — Сочи

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 10:45
Происшествия
Очевидцы сняли на видео размытые дороги на трассе Джубга — Сочи
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Сочи, 25 сентября. Сильный дождь, который с самого утра обрушился на побережье Краснодарского края, размыл участок федеральной трассы.

Залповый ливень, начавшийся в Сочи рано утром, привел к тому, что с предгорий поселка Вардане Лазаревского района Сочи большой поток воды попал на федеральную трассу Джубга-Сочи. Очевидцам удалось снять на видео наводнение.

Рано утром 25 сентября стало известно, что сильный дождь превратил дороги поселка Вардане в венецианские каналы. По данным синоптиков, ситуация в регионе складывается сложная, но она не является критичной. Уже к середине недели осадки должны прекратиться.

Из-за непогоды ФКУ Упрдор «Черноморье» пришлось временно остановить движение по 100-метровому участку дороги А-147 Джубга — Сочи, км 147. Ведомство также обратилось к водителям Краснодарского края не выезжать на дороги без особой необходимости.

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трасса ливень джубга
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