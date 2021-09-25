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Упрдор «Черноморье» перечислил последствия залпового ливня в Сочи

  /   Обновлено: 25 сентября 2021 10:44
Общество
Упрдор «Черноморье» перечислил последствия залпового ливня в Сочи
Невские Новости  /  Алина ЧЕРНОВА

Сочи, 25 сентября. Прошедший рано утром залповый ливень размыл дороги в микрорайоне Вардане Лазаревского района Сочи, сообщили в ФКУ Упрдор «Черноморье».

Рано утром на территории Сочи прошел сильный дождь. Обильные осадки привели к тому, что большой ливневый сток с предгорий Вардане попал на проезжую часть федеральной дороги, парализовав на ней движение, сообщили корреспонденту Федерального агентства новостей в пресс-службе упрдора.

«Уровень воды на трассе нарастал стремительно. В настоящее время движение остановлено: подтоплен 100-метровый участок дороги А-147 Джубга – Сочи, км 147. По состоянию на 9:20 утра интенсивность осадков несколько снизилась», — сообщили в ведомстве.

В связи с нестабильными погодными условиями ФКУ Упрдор «Черноморье» обратился к водителям Краснодарского края воздержаться от поездок по городу без крайней необходимости. Кроме того, владельцам автомобилей нужно помнить о том, что нельзя останавливаться в низинах, складках рельефа или в местах с быстрорастущим уровнем воды на проезжей части, а также вблизи русел рек.

Осадки в виде дождей, которые наблюдаются на территории Сочи с самого утра, не представляют особой опасности для города/ Согласно данным синоптиков, к середине недели дожди прекратятся.

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сочи дождь дорога упрдор черноморье
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