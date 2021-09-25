Сочи, 25 сентября. Осадки в виде дождей, которые наблюдаются на территории Сочи, пока не представляют особой опасности для города.

Согласно последней информации, улицы Сочи вновь ушли под воду. В частности, сильные осадки превратили дороги в Вардане в венецианские каналы. Из-за обильных осадков автомобили не могут нормально ездить по дорогам города, отметили синоптики в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

По данным синоптиков, погодная ситуация подобного рода продлится в Краснодарском крае до следующих выходных. Однако уже к середине недели дожди пойдут на спад.

«Да, дожди идут сильные, но ничего критичного нет. Да и прогнозы не такие печальные, осадки хоть и будут идти еще несколько дней (до середины недели), но с каждым днем будут слабее», — сообщили синоптики.

Ситуация в Вардане, по словам метеорологов, в данный момент действительно сложная. Однако при этом ее нельзя назвать критичной.

Не так давно научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ряде регионов страны ожидается опасная погода. В частности, на территории Краснодарского края будут идти сильные дожди. Местами они будут сопровождаться грозами. Недалеко от Сочи, по его словам, есть опасность формирования смерчей.