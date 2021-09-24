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Доходность отелей в Сочи выросла вдвое летом 2021 года
Экономика
Доходность отелей в Сочи выросла вдвое летом 2021 года
пресс-служба администрации Сочи

Сочи, 24 сентября. Ограничения на международное авиасообщение и поездки за границу дали отельерам Сочи возможность по итогам летнего сезона добиться рекордной стоимости размещения.

Согласно данным JLL, средний тариф на заселение в брендированных отелях прибрежного кластера Сочи в мае-августе достиг 17,3 тыс. рублей. Это оказалось рекордной отметкой за всю историю наблюдений, пишет «Коммерсантъ».

На пике доходность номера (RevPAR, оценивается с учетом объемов продаж каждого типа номеров) относительно лета 2019 года возросла в два раза, до 11,2 тысячи рублей в сутки. Средний уровень загрузки при этом составил 65% против 70% двумя годами ранее.

Подобная динамика в этих месяцах отмечалась и в горном кластере. По оценкам JLL, средний тариф по сравнению с 2019 годом здесь поднялся вдвое, до 6,9 тыс. рублей за ночь, а RevPAR — на 79%, до 3,9 тыс. рублей.

Сочи и Петербург лидируют у россиян среди мест для отдыха на Новый год. К такому выводу пришли аналитики сервиса TourDom.ru.

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сочи отели летний отдых
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