На Кубани сотрудник МЧС спас из горящего дома инвалида

Краснодар, 24 сентября. В МЧС по Краснодарскому краю в честь Дня храбреца рассказали о водителе пожарной машины Карене Эксузяне.

Храбрый мужчина в мае этого года вынес из горящего дома парализованного мужчину. Утром 13 мая Карен вез свою жену на работу. По пути из поселка Джубги он увидел, что горит фасад частного дома.

Пожарный остановился и обошел дом со стороны заднего двора. Мужчине показалось, что он услышал какой-то звук. После гражданин начал громко звать хозяина дома.

Выяснилось, что хозяин здания парализован. Мужчина попытался выломать дверь, но она оказалась дубовой. Чтобы попасть в квартиру, пришлось разбить окно. После того как пожарный оказался в доме, он взял парализованного 50-летнего мужчину за ноги и вытащил его наружу через подоконник. По официальной информации, причиной пожара в доме стало короткое замыкание.

Не так давно пожарный вытащил из горящего дома спящего мальчика в Грозном.