Президент ФК «Краснодар» и основатель «Магнита» Сергей Галицкий рассказал о своей болезни

Краснодар, 24 сентября. Выпуск популярного проекта «Коммент.Шоу» появился на Youtube 24 сентября и менее чем за час набрал несколько десятков тысяч просмотров. Его гостем стал президент ФК «Краснодар», основатель торговой сети «Магнит», известный меценат Сергей Галицкий.

Во время записи выпуска Сергея Галицкого спросили о том, почему он стал редко посещать домашние матчи «Краснодара». Президент клуба ответил, что считает правильным делать акцент на футболистах, а не на одном человеке.

«Я уже три игры пропустил, здесь не секрет, наверное, для краснодарцев, я болею. И поэтому у меня, к сожалению, такой период жизни, что я не могу посещать домашние игры в большом количестве и не могу общаться с клубом в том количестве, в котором необходимо президенту клуба. Но это жизнь, и ты часто не являешься хозяином судьбы своей, поэтому так есть сейчас», — рассказал Сергей Галицкий.

При этом, по словам Галицкого, он не отошел от оперативного управления клубом. Просто сейчас находится не в той форме и некоторые игры пропускает. Тем не менее основатель ФК «Краснодар» заявил о том, что планирует в ближайшее время изменить структуру клуба. По его мнению, клуб не должен зависеть от одного конкретного человека.

Сейчас Сергей Галицкий работает над тем, чтобы бюджет в 50–60–70 миллионов долларов мог осваиваться без его участия и чтобы школа футбола тоже могла работать и финансироваться в таком режиме, изменения должны наступить уже к марту-апрелю 2022 года. Это будет эндаумент.

В структуре управления клубом появится Совет директоров и Наблюдательный совет, банки будут контролировать исполнение обязательств.

При этом на вопросы о том, чем именно болеет Галицкий, он предпочел не отвечать, сказав, что это личное.

Ранее ФАН писал, что главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко дисквалифицирован по решению Контрольного-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).