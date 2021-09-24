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МЧС предупредило жителей Сочи о надвигающихся грозах и смерчах
Общество
МЧС предупредило жителей Сочи о надвигающихся грозах и смерчах
pixabay.com  /  pixabay.com

Краснодар, 24 сентября. Резкое ухудшение погодных условий ожидается в городе-курорте Сочи Краснодарского края 25 сентября, предупредили в региональном ГУ МЧС России.

Синоптики прогнозируют на территории города сильные дожди. Местами пройдут ливни с грозами, а порывы ветра усилятся до 22 метров в секунду. Также существует угроза формирования смерчей над морем.

«На реках — подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема», — добавили в ведомстве.

Спасатели рекомендуют жителям и туристам по возможности оставаться дома. На улице следует держаться подальше от шатких построек, деревьев и рекламных конструкций.

Как сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, прохладная погода на курортах России продлится до конца недели. Сейчас отклонение от климатической нормы составляет два–четыре градуса.

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