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Участник резонансного смертельного ДТП в Краснодаре может скрыться от следствия

  /   Обновлено: 23 сентября 2021 15:26
Происшествия
Участник резонансного смертельного ДТП в Краснодаре может скрыться от следствия
pixabay.com  / 

Краснодар, 23 сентября. Авария, которую до сих пор обсуждают в социальных сетях, произошла днем 21 сентября и унесла жизни троих человек. Еще двое оказались в больнице. Суд решил отправить под стражу участника ДТП.

Следователь направил ходатайство в Советский районный суд Краснодара, в котором попросил избрать меру пресечения для мужчины, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

«21 сентября 2021 года в 16:30 обвиняемый, управляя автомобилем Volkswagen Polo, двигался по второстепенной дороге на улице Тюляева. Выезжая на нерегулируемый перекресток с улицы Уральской, он не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем Kia Rio, а также с автомобилем «Лада Приора», после чего произошло столкновение автомобиля Kia Rio с автомобилем Hino. В результате ДТП трое пассажиров автомобиля Kia Rio погибли на месте, водитель и еще один пассажир доставлены в больницу», — сказано в материалах дела.

То, что обвиняемый причастен к преступлению, полностью подтверждается совокупностью доказательств. Следователь попросил заключить его под стражу, так как посчитал, что, находясь на свободе, он может скрыться от следствия и суда. Защита возражала.

«Рассмотрев ходатайство, выслушав доводы, представленные сторонами, суд принял решение об удовлетворении ходатайства следствия и заключил обвиняемого под стражу на два месяца — до 22 ноября включительно», — сообщила ФАН Мария Пирогова, пресс-секретарь Краснодарского краевого суда.

Отметим, что обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Ранее ФАН писал, что в России перестали штрафовать за превышение средней скорости. Наказание за это нарушение не применяется уже некоторое время, несмотря на то, что введено было еще в 2013 году и стало довольно популярной мерой в отношении автомобилистов.

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