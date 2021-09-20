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Рейс Анталья — Екатеринбург совершил экстренную посадку в Сочи из-за смерти пассажира

  /   Обновлено: 20 сентября 2021 11:54
Происшествия
Рейс Анталья — Екатеринбург совершил экстренную посадку в Сочи из-за смерти пассажира
pexels.com

Сочи, 20 сентября. Самолет «Уральских авиалиний», следовавший рейсом Анталья — Екатеринбург, экстренно сел в Сочи из-за умирающей пассажирки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Состояние женщины резко ухудшилось во время полета. Командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в ближайшем аэропорту.

Пассажирке пытались оказать медицинскую помощь на борту самолета, однако она скончалась еще до прибытия в аэропорт. Погибшей оказалась уроженка города Курган 1959 года рождения. Причины смерти не уточняются, все обстоятельства случившегося в настоящий момент устанавливаются.

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