Четыре человека погибли в столкновении Toyota и грузовика под Краснодаром

Краснодар, 18 сентября. Легковая Toyota столкнулась с большегрузом MAN на трассе А-290 Темрюк — Краснодар. В результате происшествия смертельные травмы получили четыре человека.

Предварительно установлено, что иномарка ехала со стороны краевой столицы в сторону Славянска-на-Кубани. На 22-м километре трассы водитель допустил выезд на встречную полосу движения и спровоцировал столкновение с фурой. На месте происшествия погибли четыре человека, детей среди них нет, уточнили в краевом управлении МВД России.

пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю /

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. По факту ДТП назначена проверка, по итогам которой будут установлены обстоятельства и детали произошедшего.

пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю /

Жуткое ДТП ранее произошло в центре Новосибирска. Иномарка Volkswagen Polo столкнулась со столбом и загорелась, в результате чего погибли три человека.