Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 сентября 08:18
08:12
Политика
Депутат Рады Кучеренко назвал «Северный поток — 2» давно решенным вопросом
08:11
Происшествия
Суд Лос-Анджелеса признал миллионера Дерста виновным в убийстве 20-летней давности
08:00
Политика
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отдал свой голос на выборах
07:57
Политика
Губернатор Амурской области назвал участие в голосовании настоящим проявлением патриотизма
07:42
Политика
Призеры Паралимпийских игр Рудаков и Торсунов проголосовали в Прикамье
07:41
Происшествия
Три человека заживо сгорели в результате ДТП в центре Новосибирска
07:34
Политика
Представитель посольства США в России Ребхольц назвал плюсы работы стран в Арктике
07:33
Политика
Польское издание Tygodnik Powszechny усомнилось в привлекательности Украины для жизни
07:27
Политика
Более 12% жителей Приморья проголосовали на выборах 17 сентября
07:26
Происшествия
Катер Bayliner протаранил опору Кантемировского моста в Петербурге
Все новости

Четыре человека погибли в столкновении Toyota и грузовика под Краснодаром

  /   Обновлено: 18 сентября 2021 07:03
Происшествия
Четыре человека погибли в столкновении Toyota и грузовика под Краснодаром
пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Краснодар, 18 сентября. Легковая Toyota столкнулась с большегрузом MAN на трассе А-290 Темрюк — Краснодар. В результате происшествия смертельные травмы получили четыре человека.

Предварительно установлено, что иномарка ехала со стороны краевой столицы в сторону Славянска-на-Кубани. На 22-м километре трассы водитель допустил выезд на встречную полосу движения и спровоцировал столкновение с фурой. На месте происшествия погибли четыре человека, детей среди них нет, уточнили в краевом управлении МВД России.

Четыре человека погибли в столкновении Toyota и грузовика под Краснодаром
пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю  / 

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. По факту ДТП назначена проверка, по итогам которой будут установлены обстоятельства и детали произошедшего.

Четыре человека погибли в столкновении Toyota и грузовика под Краснодаром
пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю  / 

Жуткое ДТП ранее произошло в центре Новосибирска. Иномарка Volkswagen Polo столкнулась со столбом и загорелась, в результате чего погибли три человека.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Четыре человека погибли в столкновении Toyota и грузовика под Краснодаром
дтп кубань краснодарский край
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru