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Голодный медведь разгромил кемпинг в Сочи
Происшествия
Голодный медведь разгромил кемпинг в Сочи
ФБА «Экономика сегодня»  /  Андрей Ивашин

Сочи, 18 сентября. Дикий медведь напал на палаточный лагерь туристов в Сочи у озера Зеркальное.

Лагерь был расположен на Красной поляне в пределах заповедной зоны. Ночью 10 сентября дикое животное в поисках еды разорвало все палатки приехавших туристов. По имеющейся информации, никто из отдыхавших не пострадал, люди успели спрятаться от зверя в бытовки, передает РЕН ТВ. Более точные детали произошедшего уточняются.

Для мужчины из Кузбасса нападение медведя закончилось печальными последствиями. В лесу Мариинского района поход за грибами обернулся смертью, по найденному телу и ранам следователи сделали вывод о причастности дикого животного.

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