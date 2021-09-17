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Глава Красноярского края Усс проголосовал на думских выборах
Политика
Глава Красноярского края Усс проголосовал на думских выборах
krskstate.ru  /  Администрация Губернатора Красноярского края

Красноярск, 17 сентября. Глава Красноярского края Александр Усс принял участие в выборах депутатов Госдумы VIII созыва и Заксобрания края.

Александр Усс проголосовал на избирательном участке в лицее №2 в 9:00 по местному времени. Глава Красноярского края назвал Заксобрание и Госдуму очень важными органами государственной власти, поэтому в них должны быть ответственные и профессиональные депутаты.

«Я свой выбор уже сделал. Я думаю, что не только для меня, но и для большинства красноярцев он очевиден. Курс на поддержку, прежде всего, президента, на укрепление нашего государства и благополучия наших граждан», — сказал глава региона.

Голосование на парламентских выборах в России проходит с 17 по 19 сентября. Избиратели будут голосовать в течение трех дней в связи с пандемией коронавируса. Избирательные участки будут открыты с восьми утра до восьми вечера по местному времени.

Ранее полномочный представитель Президента России в ДФО Юрий Трутнев проголосовал за кандидата в депутаты Государственной думы на избирательном участке №142 в Чите. Трутнев в компании губернатора края Александра Осипова отдал свой голос за одного из кандидатов в здании музыкальной школы для детей.

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госдума голосование усс
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