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Голосование на выборах в Госдуму стартовало в Краснодарском крае
Политика
Голосование на выборах в Госдуму стартовало в Краснодарском крае
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Краснодар, 17 сентября. Жители Краснодарского края могут проголосовать на выборах депутатов Госдумы VIII созыва, в регионе открылись избирательные участки.

В Краснодарском крае стартовал первый день голосования думских выборов. Избиратели региона могут отдать свой голос за одну из представленных в бюллетене партий и кандидата в их одномандатном избирательном округе.

Голосование в этом году продлится три дня из-за принятых в связи с пандемией COVID-19 мер предосторожности. Избирательные участки будут работать в регионе с 08:00 до 20:00 17, 18 и 19 сентября. Итоги голосования будут подведены 20 сентября утром.

В этом году россияне выбирают депутатов Госдумы VIII созыва на ближайшие пять лет по смешанной избирательной системе. По пропорциональной системе среди участников партийных списков будут распределены 225 мандатов. Еще 225 депутатов будут выбраны в одномандатных округах.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что избирательная кампания получилась жаркой, интересной и конкурентной. По ее мнению, за внешней видимостью спокойствия скрывается накал и жесткая борьба между кандидатами.

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