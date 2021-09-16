Штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за ухудшения погодных условий

Сочи, 16 сентября. Штормовое предупреждение объявили в Сочи на фоне ухудшения погоды. В городе начались сильные дожди.

Подтопления уже зафиксировали в нескольких районах Сочи из-за ливней. Также жителей города предупредили о возможном образовании смерчей на участке Магри. Сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, могут привести к сходу селевых потоков и оползней в регионе, подчеркнули в пресс-службе городской администрации. В реках может подняться уровень воды до неблагоприятных отметок. Сотрудники городских служб перешли в режим повышенной готовности.

Смерча ранее образовался над Черным морем и вышел на сушу в районе Сочи. Сотрудники регионального ГУ МЧС напомнили, что при усилении ветра не рекомендуется выходить на улицу.