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Штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за ухудшения погодных условий

  /   Обновлено: 16 сентября 2021 14:22
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за ухудшения погодных условий
Невские Новости  /  Елизавета Акимова

Сочи, 16 сентября. Штормовое предупреждение объявили в Сочи на фоне ухудшения погоды. В городе начались сильные дожди.

Подтопления уже зафиксировали в нескольких районах Сочи из-за ливней. Также жителей города предупредили о возможном образовании смерчей на участке Магри. Сильные дожди, которые будут сопровождаться грозами, могут привести к сходу селевых потоков и оползней в регионе, подчеркнули в пресс-службе городской администрации. В реках может подняться уровень воды до неблагоприятных отметок. Сотрудники городских служб перешли в режим повышенной готовности.

Смерча ранее образовался над Черным морем и вышел на сушу в районе Сочи. Сотрудники регионального ГУ МЧС напомнили, что при усилении ветра не рекомендуется выходить на улицу.

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сочи штормовое предупреждение ливень
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