Краснодарского застройщика, обманувшего дольщиков на 250 млн, не отправят за решетку

Краснодар, 15 сентября. Застройщик ЖК «Большая Российская» не отправится за решетку за обман дольщиков. Суд решил, что он уже отбыл свое наказание.

Дело на пару сотен миллионов рассматривали в Прикубанском районном суде Краснодара. Алексея Кучаева, который был застройщиком большого ЖК в краевой столице, признали виновным в причинении имущественного ущерба собственникам имущества путем обмана или злоупотребления доверием. При этом преступление квалифицировали как без признаков хищения, но причинившее особо крупный ущерб.

«Мужчина был генеральным директором ООО «АрмадаГрад», он же принял решение о строительстве объекта «Многоэтажный жилой комплекс со встроенными помещениями: литеры 1, 2, 3 и подземная парковка литера 4» с наименованием ЖК «Большая Российская» для заключения договоров участия в долевом строительстве. С целью привлечения денежных средств граждан подсудимым на работу в ООО «АрмадаГрад» (ООО «Капитель») и ООО «АрмадаГрад Инвест» (ООО «Капитель Плюс») были наняты специалисты: консультанты и менеджеры по продажам квартир и подготовке необходимого пакета документов», — следует из материалов дела.

Договоры на участие в долевом строительстве заключили со 168 гражданами. Квартиры и нежилые помещения должны были передать в пользование собственникам до III квартала 2017 года.

Но, как часто бывает в Краснодаре, строительство объекта окончено не было. Выходит, что с апреля 2015 года по декабрь 2016 года дольщикам причинен имущественный ущерб на общую сумму более 250 миллионов рублей. Это — особо крупный размер.

«Рассмотрев материалы уголовного дела, оценив доказательства, представленные сторонами защиты и обвинения в их совокупности, суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде трех лет и восьми месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении», — сообщила ФАН Мария Пирогова, пресс-секретарь Краснодарского краевого суда.

При этом Кучаев был освобожден от отбывания наказания в зале суда. Дело в том, что в срок было зачтено время нахождения подсудимого под стражей. Получается, что свое наказание мужчина уже отбыл. Добавим, что пока приговор в законную силу не вступил.

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