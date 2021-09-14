СК возбудил дело после травмирования двухлетнего мальчика в детском саду Краснодара

Краснодар, 14 сентября. Воспитанник частного детского сада на улице Демьяна Красюка получил телесные повреждения из-за недосмотра педагогов. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело.

По данным СК РФ по Краснодарскому краю, дети напали на двухлетнего мальчика, нанеся ему ушибы и ссадины. В этот момент воспитатели не обеспечили нужный присмотр за подопечными, что привело к травмам малолетним.

Правоохранители расследуют дело об оказании услуг ненадлежащего качества в данном частном дошкольном учреждении. Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить детали случившегося.

Мать пострадавшего дошкольника уточнила, что не сразу узнала об инциденте. Ситуация раскрылась, когда были просмотрены записи камер видеонаблюдения, где ее сын подвергся избиению со стороны ровесников. Сотрудников садика в этот момент рядом не было, отметила женщина. Она добавила, что ребенок страдает задержкой в развитии речи, сообщал ФАН.