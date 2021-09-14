Настоящий боевой офицер: глава Краснодара Первышов о смерти генерала Казанцева

Краснодар, 14 сентября. Бывший командующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе Виктор Казанцев, который на стыке веков боролся с терроризмом в Дагестане и Чечне, умер в 75 лет.

Герой России скончался в краснодарской больнице после продолжительной болезни.

Свои искренние соболезнования по поводу случившегося выразил глава Краснодара Евгений Первышов.

«Почетный гражданин Краснодара и еще нескольких городов страны Виктор Германович Казанцев сочетал в себе качества настоящего боевого офицера и мудрого государственного деятеля. Его мужество и отличное знание воинского дела определяли успех многих боевых операций в горячих точках, контртеррористических спецопераций на Северном Кавказе», — отметил мэр.

Именно генералу Казанцеву президент России оказал доверие и сделал ему первым полномочным представителем в Южном федеральном округе, добавил собеседник агентства.

«Краснодарцы его очень уважали. Виктор Германович всегда интересовался, чем живет и как развивается наш город. Он участвовал в общественной жизни кубанской столицы, занимался патриотическим воспитанием будущих офицеров — воспитанников Краснодарского президентского кадетского училища», — рассказал Первышов.

Глава Краснодара выразил искренние соболезнования родным, близким, друзьям, бывшим коллегам и сослуживцам Казанцева.

«Память об этом замечательном человеке навсегда в наших сердцах», — подчеркнул он.

Виктор Казанцев вошел в историю как главнокомандующий объединенной группировкой войск на Северном Кавказе во время Второй чеченской войны. Под его руководством прошли спецоперации по уничтожению боевиков в Ботлихском и Новолакском районах Дагестана, а также освобождению территорий Чечни от боевиков.