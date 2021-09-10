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Лучшие врачи России вылечили зубы леопарду Олимпии в зоопарке Сочи

  /   Обновлено: 10 сентября 2021 19:51
Общество
Лучшие врачи России вылечили зубы леопарду Олимпии в зоопарке Сочи
pexels.com  /  Susanne Jutzeler

Сочи, 10 сентября. Самка леопарда из зоопарка Сочи по кличке Олимпия успешно вылечила зубы благодаря российским врачам.

Она повредила клыки еще в 2019 году во время драки с другими хищниками. Для помощи леопарду в Сочи приехали лучшие профессионалы со всей России. Олимпию лечили главврач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий и главный врач клиники «Раденис» Наталья Корнилова, передает «Вести Сочи».

Леопарду сделали анестезию. Операция продлилась полтора часа. Сейчас животное уже отошло от наркоза и чувствует себя хорошо. Олимпии еще предстоит сдать несколько анализов и пропить курс лекарств.

За животными в российских зоопарках тщательно ухаживают и не упускают случая их побаловать. Вот и медведица Хаарчаана из Ленинградского зоопарка получила угощение в виде сочного арбуза.

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