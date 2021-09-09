Двухэтажный барак в Сочи загорелся на площади 370 квадратных метров

Сочи, 9 сентября. Деревянное здание барачного типа загорелось в Сочи. Сигнал о происшествии поступил на пульт экстренных служб около 18:00 четверга.

Двухэтажная постройка располагается по адресу Барановское шоссе, дом 2. Площадь, охваченная огнем, составила 370 квадратных метров. В ходе эвакуации из здания вывели 24 человек, в результате происшествия никто не пострадал.

На месте происшествия работали более 40 сотрудников спасательных и аварийных служб. К тушению огня привлекалось 15 единиц техники. Ликвидировать пожар удалось в 20:03, уточнили в Федеральному агентству новостей в администрации Сочи.

Для собственников помещений сгоревшего барака подготовлены пункты временного размещения. Городская администрация готова предоставить им необходимую помощь. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали пожара.

В Советском округе Омска пожарные тушили огонь в трехэтажном жилом доме. Первой загорелась квартира на третьем этаже, после чего пламя перекинулось на чердачное помещение.