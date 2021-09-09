Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 сентября 23:21
23:14
Политика
Лукашенко: интеграция России и Белоруссии носит взаимовыгодный характер
23:06
Политика
Путин сообщил о снятии всех коронавирусных ограничений на полеты в Белоруссию
23:04
Политика
Кулеба: Зеленскому необходимо встретиться с Путиным
23:03
Весь мир
«Бессилие и поддержка лживых СМИ»: глава СОМБ ответил на вброс Франции о россиянах в ЦАР
22:58
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле завершились
22:53
Политика
Путин и Лукашенко обсудили формирование единого оборонного пространства
22:50
Происшествия
Российский солдат погиб во время подрыва колонны с гумпомощью в Сирии
22:47
Политика
Лукашенко и Путин в ходе личной встречи обсудили конфликт в Афганистане
22:46
Экономика
Цена на российский газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года
22:43
Спорт
Приведший сборную России по футболу к бронзе на Евро-2008 Хиддинк завершил карьеру
Все новости

Двухэтажный барак в Сочи загорелся на площади 370 квадратных метров

  /   Обновлено: 09 сентября 2021 22:25
Происшествия
Двухэтажный барак в Сочи загорелся на площади 370 квадратных метров
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Сочи, 9 сентября. Деревянное здание барачного типа загорелось в Сочи. Сигнал о происшествии поступил на пульт экстренных служб около 18:00 четверга.

Двухэтажная постройка располагается по адресу Барановское шоссе, дом 2. Площадь, охваченная огнем, составила 370 квадратных метров. В ходе эвакуации из здания вывели 24 человек, в результате происшествия никто не пострадал.

На месте происшествия работали более 40 сотрудников спасательных и аварийных служб. К тушению огня привлекалось 15 единиц техники. Ликвидировать пожар удалось в 20:03, уточнили в Федеральному агентству новостей в администрации Сочи.

Для собственников помещений сгоревшего барака подготовлены пункты временного размещения. Городская администрация готова предоставить им необходимую помощь. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали пожара.

В Советском округе Омска пожарные тушили огонь в трехэтажном жилом доме. Первой загорелась квартира на третьем этаже, после чего пламя перекинулось на чердачное помещение.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Двухэтажный барак в Сочи загорелся на площади 370 квадратных метров
пожар сочи краснодарский край
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru