В Новороссийске спасли маленького ежонка, который упал в ливневую канализацию

Новороссийск, 8 сентября. Сотрудники муниципальной «Службы спасения» Новороссийска пришли на помощь маленькому ежику, который провалился в дождевую канализацию.

Местная жительница случайно заметила, как на улице Героев Десантников зверек попал в беду. Девушка не растерялась и позвонила спасателям, объяснив, что без помощи людей ежонок обречен на гибель. Специалисты оперативно прибыли на место, сняли решетку ливневки и достали оттуда лесного жителя.

Животное не пострадало, поэтому спасатели отпустили ежика на волю, а заграждение на канализации установили обратно. Об этом рассказал в своем Instagram-аккаунте начальник «Службы спасения» Алексей Одеров.

Жители города Сольцы Новгородской области ранее приютили на своем дачном участке слепого ежика. Летом зверек обитает в уличном вольере, а во время зимней спячки находится в дровянике.