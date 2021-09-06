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Более двух миллионов туристов посетят Краснодарский край в бархатный сезон

  /   Обновлено: 06 сентября 2021 10:44
Общество
Более двух миллионов туристов посетят Краснодарский край в бархатный сезон
wikipedia.org  /  Андрей Бутко / CC BY-SA 3.0

Краснодар, 6 сентября. Высокий спрос на отдых на курортах Краснодарского края сохраняется в бархатный сезон, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Прогнозируемый туристический поток составит порядка 2,3 млн путешественников. Загрузка отелей и гостиниц может достигнуть 70%. Согласно данным на начало сентября, почти 12,5 млн туристов приняли курорты Кубани с начала года, что в 1,6 раза превышает показатели 2020 года.

«Высокий спрос на отдых на курортах Краснодарского края сохраняется в период бархатного сезона», — подчеркнул губернатор.

Бархатный сезон в Крыму начнется во второй половине сентября. На данный момент на полуострове установилась относительно прохладная погода. После этого температурный фон постепенно вернется в климатическое русло, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. Похолодание в Крыму обусловлено недавно обрушившимися на регион дождями.

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