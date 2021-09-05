Водитель микроавтобуса погиб в ДТП с грузовиком на трассе Новороссийск — Керчь

Краснодар, 5 сентября. Смертельная авария с участием микроавтобуса, КамАЗа и легковушки произошла сегодня поздно ночью на 50-м км автодороги А-290 Новороссийск — Керчь.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса, который вез в аэропорт Анапы семь пассажиров, нарушил требования дорожной разметки и выехал на полосу встречного движения, в следствии чего произошло столкновение с грузовым автомобилем и легковушкой Kia.

Шофер микроавтобуса 1976 года рождения от полученных повреждений скончался до приезда экстренных служб. Еще двум пассажирам была оказана медицинская помощь на месте аварии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. Назначена экспертиза для определения состояния опьянения у погибшего водителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.