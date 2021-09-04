Спасатели эвакуировали более 70 человек из горящей многоэтажки в Сочи

Сочи, 4 сентября. Жилая многоэтажка вспыхнула на улице Демократическая в Адлерском районе города, сообщает пресс-служба МЧС. О погибших и пострадавших информации нет.

Сотрудники ведомства прибыли на место происшествия в 12:52 по московскому времени. Пожар зафиксирован в 18-этажном жилом доме. Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

К тушению пожара привлекли 20 спасателей и пять единиц техники. Спасатели продолжают борьбу с огнем. Причины происшествия пока не установлены.

Тела женщины и ребенка обнаружили в сгоревшей квартире в Подмосковье. Инцидент произошел 4 сентября в одной из квартир многоквартирного дома в деревне Улитино городского округа Одинцово.