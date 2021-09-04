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Два живодера издевались над страусами в кубанском парке

  /   Обновлено: 04 сентября 2021 13:28
Происшествия
Два живодера издевались над страусами в кубанском парке
pixabay.com

Краснодар, 4 сентября. Нетрезвые мужчины влезли в вольер к страусам и начали издеваться над ними. Инцидент произошел в Северном парке города Славянска-на-Кубани.

Живодеры били птиц ногами, бросали в них камни и обливали газированными напитками. Шокированные очевидцы обратились за помощью к сотрудникам службы безопасности парка, но те якобы не стали предпринимать никаких мер.

Информацию о случившемся ФАН подтвердили в пресс-службе МВД России по Краснодарскому краю. Сейчас по данному факту проводится проверка.

Незадолго до этого житель Саратовский области заколол вилами бездомную собаку. В этом ему помогал сын-школьник — он поймал животное при помощи удавки. По словам свидетелей, мужчина расправился с псом из-за того, что тот якобы украл у него двух цыплят.

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краснодарский край живодеры страусы
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