Ресторан в Сочи закрыли на 60 суток за нарушение коронавирусных ограничений

Сочи, 3 сентября. Ресторан на улице Бестужева на 60 суток закрыли из-за нарушения коронавирусных ограничений, выявленных в ходе проверки Роспотребнадзора.

На территории Краснодарского края продолжает действовать режим повышенной готовности и меры по предотвращению распространения COVID-19.

В ходе рейда было установлено, что заведение общественного питания продолжает проводить мероприятия с массовым скоплением людей, нарушая постановление губернатора. Это подтверждалось фотографиями и видеозаписями, сделанными сотрудниками Роспотребнадзора.

По решению Адлерского районного суда работа ресторана была приостановлена на 60 суток. Исполнять постановление будет Адлерский районный отдел судебных приставов.

Незадолго до этого в Петербурге проверили бары на улице Рубинштейна. В ходе рейда нарушения были выявлены в пяти заведениях, их работа также была приостановлена.