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Арбитр ФИФА по пляжному футболу Березкин разбился на самокате в Анапе

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 18:28
Происшествия
Арбитр ФИФА по пляжному футболу Березкин разбился на самокате в Анапе
pixabay.com

Анапа, 3 сентября. Арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) по пляжному футболу Александр Березкин разбился на самокате в Анапе. Мужчина скончался в результате полученной травмы головы.

Передвигаясь по курортному городу на популярном средстве индивидуальной мобильности, спортсмен врезался в автомобиль. На место происшествия немедленно прибыли врачи скорой помощи, которые осмотрели пострадавшего и доставили его в больницу, сообщается на сайте Федерации пляжного футбола России.

Медики боролись за жизнь арбитра ФИФА в течение четырех дней, но спасти мужчину не удалось. Александр Березкин был заместителем главного судьи всероссийских соревнований по пляжному футболу и единственным из россиян, кому удалось работать на четырех Чемпионатах мира по этому виду спорта.

Ранее стала известна причина смерти футболиста во время матча в Калининграде. Эксперты определили, что у мужчины остановилось сердце.

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