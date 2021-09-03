Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 сентября 16:37
16:36
Политика
Из-за чего Черчилль провалил свой коварный план победы во Второй мировой войне
16:34
Общество
Московские музеи будут работать бесплатно в День города
16:28
Общество
Менее 1% прошедших полный курс вакцинации «ЭпиВакКороной» заболели COVID-19
16:22
Политика
ЛНР обвинила Киев в переброске разведгруппы ВСУ к линии фронта в Донбассе
16:20
Общество
Выплаты в РФ: пенсионеры получили по 10 тыс., на очереди военные и рост маткапитала
16:19
Спорт
Россиянка Горлова завоевала бронзу в метании клаба на Паралимпиаде в Токио
16:16
Шоу-бизнес
Светлана Пермякова показала первые кадры шоу «Звезды в Африке»
16:13
Общество
Кемеровские хирурги провели сложную восьмичасовую операцию по пересадке печени
16:13
Происшествия
Мощный шторм в Сочи разрушил стену набережной
16:12
Политика
Американцы склонны предавать: союзникам США нужно готовиться к худшему 
Все новости

Мощный шторм в Сочи разрушил стену набережной

  /   Обновлено: 03 сентября 2021 16:13
Происшествия
Мощный шторм в Сочи разрушил стену набережной
pixy.org

Сочи, 3 сентября. Шторм разрушил подпорную стену набережной, часть прогулочной зоны сползла в море

В пятницу утром, 3 сентября, мощный шторм, который разыгрался на Черноморском побережье накануне, смыл часть набережной в Лазаревском районе Сочи. Инцидент произошел в поселке Лоо.

Случившееся связывают с очень плотной застройкой. Так называемые лодочные гаражи, которые владельцы переделали под гостиницы, построены прямо на пляже, что и поспособствовало их разрушению.

Синоптики обещают восстановление бархатного сезона в субботу, 11 сентября. Дождевые фронты покинут прибрежные районы Краснодарского края. На фоне прояснения температура в Анапе вырастет до 22 градусов, в Сочи — до 25−26. К середине сентября погода станет практически летней.

Ранее смерч вышел на сочинский пляж и повредил 30 шезлонгов.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Мощный шторм в Сочи разрушил стену набережной
шторм аномалия разрушение
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru