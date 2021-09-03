Мощный шторм в Сочи разрушил стену набережной

Сочи, 3 сентября. Шторм разрушил подпорную стену набережной, часть прогулочной зоны сползла в море

В пятницу утром, 3 сентября, мощный шторм, который разыгрался на Черноморском побережье накануне, смыл часть набережной в Лазаревском районе Сочи. Инцидент произошел в поселке Лоо.

Случившееся связывают с очень плотной застройкой. Так называемые лодочные гаражи, которые владельцы переделали под гостиницы, построены прямо на пляже, что и поспособствовало их разрушению.



Синоптики обещают восстановление бархатного сезона в субботу, 11 сентября. Дождевые фронты покинут прибрежные районы Краснодарского края. На фоне прояснения температура в Анапе вырастет до 22 градусов, в Сочи — до 25−26. К середине сентября погода станет практически летней.

Ранее смерч вышел на сочинский пляж и повредил 30 шезлонгов.