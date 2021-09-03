Рецидивист три раза ударил ножом полицейского в Туапсе

Краснодар, 3 сентября. Агрессивный житель Туапсе три раза ударил сотрудника правоохранительных органов ножом за попытку его успокоить.

В дежурную часть поступило сообщение о мужчине, который дрался сам с собой и громко кричал. На место прибыл полицейский, который попытался унять дебошира. В ответ на это гражданин начал угрожать стражу порядка расправой и вонзил ему в спину нож.

На подмогу приехали патрульные, пострадавшего госпитализировали. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести, жизненно важные органы не задеты, ранения не глубокие. В ближайшее время полицейского выпишут из больницы, сообщил источник ФАН.

Нападавшего задержали, в его отношении возбудили уголовное дело, оно было передано в Следственный комитет. Отмечается, что ранее мужчина уже был судим.