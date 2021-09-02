Отдыхающим в Анапе разрешили купаться в море

Краснодар, 2 сентября. Туристы и жители популярного города-курорта Анапы могут снова купаться в море. Об отмене действующего ограничения заявили в оперативном штабе Кубани.

Роспотребнадзор взял пробы воды в местах, где реки Сукко, Можепсин, Анапка впадают в море. Они соответствуют всем санитарным нормам. Специалисты намерены и дальше мониторить состояние воды и прилегающих к морю территорий в Анапе, подчеркнули в оперативном штабе.

Глава Ростуризма Зарина Догузова проверила качество предоставляемых на популярном курорте услуг. Она тайно переночевала в одном из отелей. Догузова остановилась под чужим именем в гостинице «Белый пляж».