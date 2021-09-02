Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 сентября 16:14
16:14
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Содержанки» Дарья Мороз прочитает стихи на курорте под Калининградом
16:08
Экономика
Пользователи по всему миру зафиксировали сбои в работе Instagram
16:04
Общество
Певица Валерия показала фотографию времен начальной школы
16:03
Общество
Шугалей раскрыл истинную причину пребывания американцев в Афганистане
16:02
Общество
Сильные ливни с градом в ближайшие сутки обрушатся на Дагестан
16:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: что нужно знать туристу в Сирии
16:00
Весь мир
«Хезболла» теряет контроль: почему ливанцы изменили отношение к шиитской организации
15:59
Политика
Польша ввела режим ЧП на границе с Белоруссией
15:56
Происшествия
Названа вероятная причина крушения вертолета у острова Мудьюг
15:55
Общество
Президент России высказался об оттоке населения с Дальнего Востока
Все новости

Отдыхающим в Анапе разрешили купаться в море

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 14:46
Общество
Отдыхающим в Анапе разрешили купаться в море
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Николай Тихонов

Краснодар, 2 сентября. Туристы и жители популярного города-курорта Анапы могут снова купаться в море. Об отмене действующего ограничения заявили в оперативном штабе Кубани.

Роспотребнадзор взял пробы воды в местах, где реки Сукко, Можепсин, Анапка впадают в море. Они соответствуют всем санитарным нормам. Специалисты намерены и дальше мониторить состояние воды и прилегающих к морю территорий в Анапе, подчеркнули в оперативном штабе.

Глава Ростуризма Зарина Догузова проверила качество предоставляемых на популярном курорте услуг. Она тайно переночевала в одном из отелей. Догузова остановилась под чужим именем в гостинице «Белый пляж».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Отдыхающим в Анапе разрешили купаться в море
море анапа купание
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru