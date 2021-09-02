Выкинувшего на свалку отрубленную женскую руку мужчину задержали в Анапе

Анапа, 2 сентября. Полицейские нашли подозреваемого в убийстве женщины, часть руки которой нашли на свалке в Анапе. Им оказался 45-летний сожитель убитой.

На допросе подозреваемый сознался в убийстве подруги. Со слов мужчины, в ночь на 29 августа он поругался с сожительницей и задушил ее.

После этого обвиняемый отсек от тела конечности, разложил их по пакетам и вывез на свалку. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство), сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Жители хутора Воскресенский обнаружили у базы по переработке мусора человеческую конечность. Выяснилось, что руки лишилась 43-летняя женщина, которая проживала в Анапе.