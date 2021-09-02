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В Сочи блогера примотали скотчем к Chevrolet и прокатили на скорости 180 км/ч

  /   Обновлено: 02 сентября 2021 12:19
Происшествия
В Сочи блогера примотали скотчем к Chevrolet и прокатили на скорости 180 км/ч
pixabay.com  /  anSICHThoch3

Сочи, 2 сентября. Сотрудники правоохранительных органов Сочи начали доследственную проверку по факту правонарушения со стороны блогера Данила М.

Как стало известно, молодой человек, примотанный скотчем и тросами к автомобилю Chevrolet Camaro, прокатился таким образом по автомагистрали на скорости 180 км/ч. Все это фиксировалось на камеру мобильного телефона.

Представители УМВД по городу Сочи сообщили корреспондентам ФАН о фиксации данного правонарушения. В настоящее время блогер приглашен в отдел полиции для дачи разъяснений.

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нарушение сочи полиция блогер
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