В Сочи блогера примотали скотчем к Chevrolet и прокатили на скорости 180 км/ч

Сочи, 2 сентября. Сотрудники правоохранительных органов Сочи начали доследственную проверку по факту правонарушения со стороны блогера Данила М.

Как стало известно, молодой человек, примотанный скотчем и тросами к автомобилю Chevrolet Camaro, прокатился таким образом по автомагистрали на скорости 180 км/ч. Все это фиксировалось на камеру мобильного телефона.

Представители УМВД по городу Сочи сообщили корреспондентам ФАН о фиксации данного правонарушения. В настоящее время блогер приглашен в отдел полиции для дачи разъяснений.