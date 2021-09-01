Пять частных домов затопило 1 сентября в Краснодарском крае

Апшеронск, 1 сентября. Сильные проливные дожди 1 сентября в Апшеронском районе стали причиной подтопления 16 придомовых территорий. Об этом сообщило региональное отделение ГУ МЧС.

По данным ведомства, в зоне затопления оказались пять частных домов. На данный момент осадки прекратились. Экстренные службы занимаются ликвидацией последствий. К работам привлечены 35 сотрудников МЧС и 11 единиц спецтехники.

Главное управление МЧС России по региону открыло оперативный штаб в Краснодарском крае, который круглосуточно отслеживает ситуацию. В зоне бедствия действуют четыре экстренных предупреждения. Синоптики сообщили, что непогода в Краснодарском каре лишь взяла перерыв. Прогнозируются ливни, сильный ветер. Также в МЧС предупредили о возможном повышении уровня воды.

Неделю назад в Краснодарский край уже был под властью стихии. Тогда из-за шторма в некоторых населенных пунктах региона жители остались без электричества.