Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Новороссийске

Новороссийск, 1 сентября. Авария произошла в Новороссийске. В результате столкновения легкового автомобиля и маршрутного микроавтобуса пострадали два человека.

Столкновение случилось около 18:00 по московскому времени в Новороссийске. Согласно предварительным данным, женщина за рулем автомобиля Mazda на перекрестке неравнозначных дорог не уступила микроавтобусу Hyundai и допустила аварийную ситуацию, пишет ТАСС.

После столкновения микроавтобус наехал на стойку дорожного знака. В маршрутке ехали 14 человек, двое из них получили травмы. Пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Краснодарскому краю.

Еще одна авария произошла под Тамбовом. Водитель Audi врезался в автобус. От удара он въехал в ВАЗ-2114. Отечественный транспорт задел Toyota. Пострадавшими оказались восемь человек, включая двоих детей.