Редкое фото выдры с рыбой в зубах сделал биолог из Сочи

Сочи, 1 сентября. Кавказскую выдру, завершающую охоту, сфотографировал сочинский биолог Владимир Филиппов. Сделать кадр ему удалось в районе местного железнодорожного моста.

На фото видно, что животное лишено части одной из передних конечностей. Вероятно, несчастный случай произошел во время стычки с енотом-полоскуном, который обитает в том же районе. Ученый смог запечатлеть зверька в процессе охоты. На кадре заметно, что он несет из воды рыбу.

Известный факт, что одиночные животные, как и группы выдр, временами наблюдаются у Ривьерского моста, подвесного моста у рынка, в районе «МореМола» и выше, по границе Верхне-Сочинского и Нижне-Сочинского лесничеств национального парка. Иногда они заходят в море с целью поймать рыбу.

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