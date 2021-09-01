Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 21:59
21:57
Политика
Байден выразил желание посетить Украину на встрече с Зеленским
21:56
Шоу-бизнес
Сын Максима Галкина возмутился оговоркой звездного отца на школьной линейке
21:54
Политика
Власти Украины на высоком уровне готовятся к встрече Путина и Зеленского
21:53
Политика
США в очередной раз выразили приверженность суверенитету Украины
21:47
Происшествия
Пять частных домов затопило 1 сентября в Краснодарском крае
21:42
Экономика
Как выплаты пенсионерам повлияют на российскую экономику
21:39
Спорт
ЦСКА уступил «Авангарду» в матче Кубка открытия
21:34
Происшествия
Легковой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Новороссийске
21:30
Происшествия
Стрельба произошла в здании школы в Северной Каролине
21:27
Шоу-бизнес
Сильное наводнение в Испании заставило Калашникову переживать о собственной квартире
Все новости

Редкое фото выдры с рыбой в зубах сделал биолог из Сочи
Общество
Редкое фото выдры с рыбой в зубах сделал биолог из Сочи
vk.com  /  Сочинский национальный парк

Сочи, 1 сентября. Кавказскую выдру, завершающую охоту, сфотографировал сочинский биолог Владимир Филиппов. Сделать кадр ему удалось в районе местного железнодорожного моста.

На фото видно, что животное лишено части одной из передних конечностей. Вероятно, несчастный случай произошел во время стычки с енотом-полоскуном, который обитает в том же районе. Ученый смог запечатлеть зверька в процессе охоты. На кадре заметно, что он несет из воды рыбу.

Известный факт, что одиночные животные, как и группы выдр, временами наблюдаются у Ривьерского моста, подвесного моста у рынка, в районе «МореМола» и выше, по границе Верхне-Сочинского и Нижне-Сочинского лесничеств национального парка. Иногда они заходят в море с целью поймать рыбу.

Ранее стало известно, что белые медведи завершили купальный сезон в Геленджике. Это произошло в местном сафари-парке. За юными животными Арктикой-Авророй и Ермаком, которых не так давно бросила наблюдать, сейчас ухаживают сотрудники зоопарка.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Редкое фото выдры с рыбой в зубах сделал биолог из Сочи
сочи выдра фотоловушка хорошие новости россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru