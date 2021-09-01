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Власти Сочи готовят пункты эвакуации из-за сильного ливня
Общество
Власти Сочи готовят пункты эвакуации из-за сильного ливня
wikipedia.org  /  RIA Novosti archive / B. Elin / CC-BY-SA 3.0

Сочи, 1 сентября. Серьезное ухудшение погоды ожидается на территории Сочи в ближайшие несколько дней. В городе готовятся пункты эвакуации, заявил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Согласно данным синоптиков, в ближайшие несколько дней на курорте ожидаются сильные ливни с грозами. Первый дождь в Сочи пойдет уже этой ночью, добавил Копайгородский.

Для подготовки всех служб города к грядущей непогоде мэр Сочи провел экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На случай подтоплений в населенном пункте готовят пункты эвакуации и временного размещения граждан.

«Чтобы обеспечить безопасность гостей и жителей города, все эти дни наша команда будет работать в круглосуточном режиме», — написал Копайгородский у себя в Telegram-канале.

Помимо ливня, в курортном городе ожидается сильный ветер, возможно падение деревьев. Дорожные и коммунальные службы перебазируют технику для оперативного устранения последствий стихии, добавил градоначальник.

Первые осенние дожди, которые ранее прогнозировали синоптики, начались и в Москве. Ожидается, что в городе выпадет до трети месячной нормы осадков.

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сочи дождь Копайгородский
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