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Первоклашки с Кубани пошли в «Ы» и «Я» классы
Общество
Первоклашки с Кубани пошли в «Ы» и «Я» классы
portal.petrozavodsk-mo.ru  /  Администрация Петрозаводского городского округа

Краснодар, 1 сентября. Рекордсменом по количеству классов на Кубани стала краснодарская школа №94. Для их нумерации использовали буквы от «А» до «Я».

Всего в 2021 году за парты в школе Краснодара сели 840 первоклассников. Это стало возможно благодаря открытию нового, третьего корпуса учебного заведения, рассказали ТАСС в городской администрации.

«Обучение во всех трех учебных корпусах организовано в 28 первых классах. Использованы буквы от "А" до "Я"», — сказано в сообщении.

В нумерации решили не использовать буквы «Ь», «Ъ», «Й», «Е» и «Щ». При этом использована буква «Ы». Открытие большого корпуса дало возможность увеличить количество мест в образовательном учреждении на 1100 в смену.

Всего в Краснодаре в первый класс пошли 21,2 тыс. ребят. Суммарно местные школы примут 174 472 учеников. При этом в празднике 1 Сентября участие приняли 43 157 учащихся первых, девятых и одиннадцатых классов.

Линейки в честь Дня знаний состоялись и в Санкт-Петербурге. Торжественные мероприятия состоялись с учетом требований, установленных Роспотребнадзором.

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кубань первый класс нумерация
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