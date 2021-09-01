Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Сочи

Сочи, 1 сентября. Жителей курорта предупредили, что к ночи ожидается резкое ухудшение климатических условий. В городе пройдут сильные ливни.

Сотрудники местного отделения МЧС России также предупредили о действии штормового предупреждения. Оно объявлено в Сочи и окрестностях со 2 по 3 сентября.

На территории курортного города ожидаются ливни, сильный ветер и град. Помимо этого существует опасность схода селей, рассказали в ведомстве. Местные пункты эвакуации уже готовы принять людей.

«С ночи и до конца суток 2 сентября, а также в течение ночи и утра 3 сентября на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20–25 метров в секунду», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что жителей большей части регионов России в течение сентября ожидает теплая погода. Столбики термометров покажут выше установленной нормы, рассказали в Гидрометцентре.