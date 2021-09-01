Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 сентября 17:24
17:24
Общество
Общественница Бабич призвала к созданию равных условий для женщин и мужчин в политике
17:24
Политика
Верховный суд снял с выборов в Госдуму предпринимателя Потапенко
17:24
Политика
Леонков рассказал, какие ошибки привели США к позорному поражению в Афганистане
17:24
Общество
Калининградские волонтеры нашли ушедшего за грибами в лес пенсионера
17:20
Экономика
Индекс Мосбиржи достиг исторического максимума
17:18
Общество
Укусивший медаль чемпионки ОИ мэр Нагои заразился COVID-19
17:16
Весь мир
Глава ФЗНЦ Максим Шугалей возвращается в Россию из поездки в Афганистан
17:12
Весь мир
Талибы призвали страны возобновить работу дипломатических миссий в Афганистане
17:12
Политика
МИД Венгрии констатировал провал миссии НАТО в Афганистане
17:06
Общество
«Мы выживаем»: калининградцы пожаловались на низкие зарплаты на фоне роста цен
Все новости

Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Сочи

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 16:40
Общество
Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Сочи
pixabay.com  /  pixabay.com

Сочи, 1 сентября. Жителей курорта предупредили, что к ночи ожидается резкое ухудшение климатических условий. В городе пройдут сильные ливни.

Сотрудники местного отделения МЧС России также предупредили о действии штормового предупреждения. Оно объявлено в Сочи и окрестностях со 2 по 3 сентября.

На территории курортного города ожидаются ливни, сильный ветер и град. Помимо этого существует опасность схода селей, рассказали в ведомстве. Местные пункты эвакуации уже готовы принять людей.

«С ночи и до конца суток 2 сентября, а также в течение ночи и утра 3 сентября на территории Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: местами сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20–25 метров в секунду», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что жителей большей части регионов России в течение сентября ожидает теплая погода. Столбики термометров покажут выше установленной нормы, рассказали в Гидрометцентре.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Сочи
погода сочи ливни
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru