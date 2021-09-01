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Всего один первоклассник пошел в школу на кубанском хуторе Заря

  /   Обновлено: 01 сентября 2021 15:17
Общество
Всего один первоклассник пошел в школу на кубанском хуторе Заря
pixabay.com

Краснодар, 1 сентября. Школа на кубанском хуторе Заря в наступившем учебном году приняла в первый класс только одного ребенка, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего около 50 детей посещают занятия в этом учреждении образования. Каждый класс насчитывает пять – шесть учеников. Впервые сел за парту в этой школе только один ребенок.

«В селе Заря Выселковского района в первый класс пошел один ученик», — говорится в сообщении.

Около 725 тыс. детей Краснодарского края приступили к школьным занятиям 1 сентября. Среди них примерно 79 тыс. детей сели за школьную парту в первый раз. Учреждения образования приступили к работе с соблюдением всех мер по нераспространению коронавируса.

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