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Обвиняемого в убийстве восьмилетней давности задержали в Краснодарском крае

  /   Обновлено: 31 августа 2021 17:42
Происшествия
Обвиняемого в убийстве восьмилетней давности задержали в Краснодарском крае
 /  Пресс-служба управления на транспорте по Северо-Западному федеральному округу

Краснодар, 31 августа. Мужчину, обвиняемого в убийстве таксиста, совершенном более восьми лет назад, задержали в Краснодаре, сообщили в СУ СКР по региону.

Окровавленное тело 35-летнего водителя такси нашли в Горячем Ключе на улице Кучерявого зимой 2012 года. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. В ходе расследования было установлено, что к преступлению причастен 33-летний местный житель.

Мужчина скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Установить его местонахождение удалось только в августе текущего года.

По версии следствия, фигурант ехал на такси вместе со старшим братом, но не хотел оплачивать поездку и поссорился с водителем, после чего убил его и сжег автомобиль. На допросе задержанный дал признательные показания и раскрыл другие подробности преступления. Мужчину заключили под стражу.

Незадолго до этого два жителя Башкирии вызвали такси и убили водителя, чтобы похитить у него выручку. Тело мужчины они выбросили в канаву.

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