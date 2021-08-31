Крымчанка рассказала о своих впечатлениях после посещения сухогруза RIO в Кабардинке

Сухогруз RIO вот уже четвертый год пользуется популярностью у туристов из ближайших регионов, в частности у жителей Крыма. Выброшенный штормом на мель в 2018 году он так и остался у берегов Кабардинки, став интересной фотозоной. А со временем у всех желающих даже появилась возможность подняться на судно и осмотреть палубу с каютами. А увидеть там есть что — на борту сохранились весь инструментарий и инфраструктура, необходимые для перевозки грузов. Осталась даже спасательная шлюпка и вся электроника.

За судном следят несколько охранников — у них же можно приобрести экскурсию, но только в утреннее время. Прогулка по палубе и носовой части стоит 500 рублей, а за 1000 рублей можно увидеть каюты, машинное отделение и капитанскую рубку. Детям до 10 лет вход бесплатный.

«Это было очень необычное путешествие! Сначала было очень страшно спускаться на машине — сыпуха (осыпающийся песчаный берег. — Прим. ФАН), обрывы, большой уклон, но наш внедорожник справился — поэтому и пустили. Потом мы спускались по скалам — там есть два пути: по сыпухе или чуть дальше находится вполне удобная тропинка из ровной горной породы, но ее еще надо найти. Так вот, вниз мы спускались по первой тропинке, а поднимались уже как нормальные люди — снизу ровную тропу найти проще. Маршрут очень сложный, честно, но оно того стоит. Когда я оказалась на берегу, то пришлось закинуть голову, чтобы увидеть судно целиком — он гигантский! У меня от восхищения дух перехватило! На экскурсию не попали, так как пришли уже на закате, но я не жалею. И очень хочу приехать сюда снова уже в удобной обуви. Может, попробую дойти до судна по пляжу», — поделилась впечатлениями с корреспондентом ФАН крымчанка Анастасия.

Действительно, размеры сухогруза впечатляют: его точная длина — 146,81 метра, высота борта — 12,20 метра, ширина палубы — 22,80 метра, общая высота — 42 метра, а винт имеет в диаметре шесть метров. Команда стального гиганта в свое время состояла из 21 человека.

На данный момент судьба судна доподлинно неизвестна — оно в полном порядке, совершенно работоспособно, так что его вполне могут попытаться вернуть в эксплуатацию. Поэтому всем желающим посетить RIO советуют поторопиться.

Напомним, ранее ФАН рассказывал об аттракционе «Небесная тропа», который заработал на Ай-Петри в Крыму. Все желающие могут пройти по узким дорожкам, расположенным на высоте парашютного прыжка.