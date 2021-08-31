Обвиняемых в похищении человека и вымогательстве осудят в Краснодаре

Краснодар, 31 августа. Двое мужчин предстанут перед судом по обвинению в похищении гражданина, вымогательстве и других преступлениях, совершенных в Динском районе Краснодарского края.

По данным следствия, в 2018 году 29-летний местный житель купил у мужчины автомобиль в рассрочку, но позже продавец потребовал выплатить ему всю сумму. Спустя несколько месяцев покупатель перечислил оставшийся долг. Но 43-летний обвиняемый продолжил требовать деньги, после чего вместе со вторым 52-летним фигурантом поехали в Сочи за потерпевшим. Злоумышленники похитили его и украли 10 тысяч рублей и телефон.

Соучастники привезли жертву в дом родственника, где держали его в заточении и требовали 500 тысяч рублей. Через несколько дней потерпевший передал 450 тысяч рублей обвиняемым. Также 43-летний мужчина заставил жителя Сочи купить ему телефон Iphone XS Max. В результате гражданин не выдержал и покончил с собой.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Преступникам грозят большие тюремные сроки, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.