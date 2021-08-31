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Полыхающее кафе в Дагомысе сняли на видео

  /   Обновлено: 31 августа 2021 10:28
Происшествия
Полыхающее кафе в Дагомысе сняли на видео
23.mchs.gov.ru  /  пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Краснодар, 31 августа. Заведение общественного питания загорелось на набережной в курортном поселке Дагомыс. В распоряжении ФАН оказались кадры с места происшествия.

Сотрудники МЧС рассказали, что кафе вспыхнуло на улице Балтийская. Площадь пожара составила 350 квадратных метров. Всего для борьбы с огнем было привлечено 13 человек личного состава и пять единиц техники.

По предварительным данным, причиной возгорания стали проблемы с проводкой. Пострадавших нет, указал источник Федерального агентства новостей.

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